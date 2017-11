Azioni, il trend positivo proseguirà anche nel 2018?

Anche NN Investment Partners ha voluto fornire la propria visione sulle prospettive dei mercati finanziari nel 2018.

Patrick Moonen, Principal Strategist Multi Asset di NN Investment Partners, ha ribadito la propria preferenza per l'azionario anche nel prossimo esercizio, segnalando che il contesto dei fondamentali per questa asset class non appariva così positivo da diversi anni. Inoltre, l'esperto non vede all'orizzonte importanti strette monetarie dalle banche centrali, in quanto l'inflazione resta bassa.

Nell'analisi seguente Patrick Moonen dettaglia le proprie preferenze sul comparto azionario.

Le condizioni del mercato azionario si avvicinano a quelle ideali. Oltre al buon quadro dei fondamentali, negli ultimi mesi sono migliorate in modo sostanziale le dinamiche di mercato. Il momentum è solido, mentre l’esposizione azionaria è in aumento ma non ancora a livelli estremi.

Gli investitori sono ottimisti, ma non certo euforici, come mostrano diversi indicatori del sentiment.

Un’importante questione, ovviamente, è se i mercati azionari continueranno l’ininterrotto trend al rialzo che hanno registrato dall’inizio del 2016.

Molti osservatori segnalano valutazioni elevate, ma pensiamo che queste non siano un impedimento per ulteriori rialzi. Vero, i rapporti prezzo/utile sono alti, ma non estremi, se si considera la fase attuale del ciclo degli utili. Rispetto a strumenti obbligazionari, le valutazioni dell’azionario sono in linea, o più interessanti, della media storica. Questo è particolarmente vero per l’Eurozona e il Giappone.

Il premio al rischio relativamente elevato nell’azionario è una delle ragioni per cui il Giappone è il nostro mercato preferito.

Inoltre, la vittoria elettorale del primo ministro Abe ha ridotto in modo sostanziale l’incertezza politica. Questo dovrebbe garantire la continuazione dell’Abenomics e della politica monetaria accomodante. Guardiamo con favore anche all’azionario emergente: le prospettive degli utili sono solide, le valutazioni interessanti e la maggior parte delle economie emergenti sono supportate dalle condizioni finanziarie favorevoli. Tuttavia, cambiamenti nelle aspettative della Fed e un dollaro più forte, unitamente a un consenso posizionato sul sovrappeso, sono i principali rischi per le azioni di queste aree. Inoltre, preferiamo l'Eurozona agli Stati Uniti per le sue valutazioni più allettanti e per una maggiore sensibilità ciclica.

A livello settoriale, abbiamo anche una preferenza per l'esposizione ciclica. Questa strategia è supportata da tre elementi: solidità dei dati macro, rendimenti obbligazionari più elevati a seguito di una politica monetaria gradualmente più restrittiva e prezzi delle materie prime stabili o in aumento.

I settori dell'energia e dei materiali ovviamente traggono beneficio da questi ultimi, mentre il settore finanziario è il nostro settore preferito per la sua bassa valutazione, le buone prospettive a livello di utili e la correlazione positiva con i rendimenti obbligazionari.

Poiché ci aspettiamo un moderato aumento dei rendimenti dei bond, i finanziari dovrebbero sovraperformare i settori caratterizzati dalla ricerca del rendimento, come le utilities e le telecomunicazioni.