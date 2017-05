Avete comperato il rally? Perché?

Chi ha comperato il rally di Borsa si è comperato, semplicemente, un mercato più caro di prima, e nessuna ripresa

di Valter Buffo

17 mag 2017 ore 09:12

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Pochissimi hanno messo in luce un fatto, che al contrario dovrebbe stare al centro delle considerazioni che riguardano le Borse. Come scrivevamo anche ieri, qui su SoldiOnlinte.it, avete ed abbiamo letto, in migliaia di occasioni, che ad oggi permane “in generale un miglioramento delle prospettive di crescita dell’economia globale”. Chiediamoci però: chi lo dice? Dove sta scritto? Da cosa deriva questo “generale miglioramento del clima”? Dai dati? Diremmo proprio di no. Dalle dichiarazioni delle Organizzazioni Sovranazionali, come l’OCSE? No, al contrario vedono un rallentamento. Allora da chi? Dalle banche di investimento e quindi dai giornali? Si, ecco chi ne parla, proprio loro. Ma attenzione: ne parlano solo in modo generico, come argomento da caffè, perché poi quando si passa ai numeri le banche di investimento fanno esattamente l’opposto. Una prova? Guardate il primo grafico, ed osservate che le previsioni di consenso per gli utili dello S&P 500 e per l’anno in corso, dalla Elezione di Trump ad oggi, sono DIMINUITE. Andrà meglio l’anno prossimo? Proprio no, dicono le banche di investimento: anche in quel caso le previsioni sono DIMINUITE. Dove sta l’effetto Trump? Qui non c’è. Ma allora, la domanda sorge spontanea. Che cosa vi siete comperati, voi che avete “comperato il rally”? Come sempre, vi siete comperati solo un mercato molto più caro: e lo vedete, benissimo, nel secondo grafico sotto.



CONCLUSIONE Recce’d segnala che chi ha comperato il rally di Borsa si è comperato, semplicemente, un mercato più caro di prima, e nessuna ripresa

Fonte: Factset

Fonte: Factset

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 17 maggio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Il dollaro debole, sopra 1,1050 contro euro, è il nuovo tema di mercato. Ci chiediamo dove sono finiti, tutti quelli del “dollaro forte”. Cosa cambia per le valute Emergenti, per la Cina, per le materie prime? Il petrolio forte, invece, per adesso non c’è: arretra prima di toccare i 50$ Questa mattina, in Asia, il future per lo S&P 500 scende dello 0,50% a causa dei problemi di Trump SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci dedichiamo ai Mercati Emergenti ed alle materie prime SEZIONE L'ANALISI questa settimana per il nostro approfondimento il tema è la Cina, che per noi oggi è il fulcro dell’intero quadro finanziario internazionale

