Ai risparmiatori cibo spazzatura!

La stampa specializzata di tutto il mondo ha dato un grande spazio alle decisioni annunciate dalla Amministrazione Trump in materia di regolamentazione dei mercati finanziari, del settore bancario e del settore del risparmio gestito.

8 feb 2017 ore 09:06

La stampa specializzata di tutto il mondo ha dato un grande spazio alle decisioni annunciate dalla Amministrazione Trump in materia di regolamentazione dei mercati finanziari, del settore bancario e del settore del risparmio gestito. In Italia, l’attenzione è stata scarsa, per non dire nulla, e quindi ci è sembrato utile oggi proporre ai lettori di SoldiOnline un rapido aggiornamento sul tema, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore del risparmio, sulla cui rapida evoluzione noi vi aggiorniamo anche attraverso la Home Page del sito nella sezione Disruption. Come forse sapete Trump ha annunciato venerdì 3 febbraio uno stop alla normativa chiamata Fiduciary Rule, che ha per scopo imporre al consulente finanziario di “mettere l’interesse del Cliente investitore davanti a tutto”. La nuova normativa USA, quindi, di fatto costituisce una pubblica, e clamorosa, affermazione del fatto che fino ad oggi chi svolge compiti di consulenza finanziaria centrati sulla “vendita di prodotti” (Fondi Comuni ed assicurazioni) ha nella gran parte dei casi messo davanti all’interesse di chi investe l’interesse della sua Rete di distribuzione ovvero di promozione finanziaria ovvero di bankers ovvero di private banking. Accade negli Stati Uniti, come in Europa, come anche in Italia. Trump ha detto invece la settimana scorsa che bisogna pensarci ancora su: che forse, è meglio per ora andare avanti così. Facile immaginare quali siano state le pressioni sulla Amministrazione per bloccare questa regola, da che parte arrivano e quali interessi proteggono: di certo non quelli di chi investe, del risparmiatore e del Cliente investitore. E’ curioso, da questo punto di vista legger che lo ammette anche il consigliere economico di Trump, Gary Cohn, attraverso queste parole che sono state riportate dal Financial Times venerdì 3 febbraio:

President Donald Trump has begun killing off an Obama-era retirement-savings rule unpopular with Republicans and some financial-industry executives who say it would harm consumers more than help…“We think it is a bad rule. It is a bad rule for consumers,” said White House National Economic Council Director Gary Cohn in an interview with The Wall Street Journal on Thursday. “This is like putting only healthy food on the menu, because unhealthy food tastes good but you still shouldn’t eat it because you might die younger.”

Forse, in tutta la nostra carriera non abbiamo mai letto una giustificazione di questo tipo: Cohn dice che “mettere solo cibo salutare nel menù, nonostante il fatto che quello non salutare sia più gustoso, solo per il fatto che potresti morire prima” è sbagliato. Il pezzo di oggi si conclude qui: non ci sembra utile aggiungere altro. Ai nostri lettori che sono anche risparmiatori vogliamo però dire che c’è speranza come vedremo meglio

CONCLUSIONE Recce’d oggi vi racconta perché a molti investitori viene proposto il cibo spazzatura invece di quello di Masterchef

